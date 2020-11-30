Налог на Google: сколько денег техногигант приносит разным странам (инфографика)

Правительства многих стран мира сейчас задаются вопросом, кому должны платить налоги транснациональные онлайн-сервисы.

Некоторые страны уже ввели так называемый “налог на Google”. В 2013 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на заседании G20 был презентован план создания глобального электронного налога.

Документ, названный “поворотным моментом в истории международного сотрудничества” и предусматривавший введение обязательной уплаты налогов с прибыли, ужесточение требований к нерезидентам и офшорным зонам был в целом одобрен правительствами более чем 60 стран (по состоянию на прошлый год их число увеличилось вдвое), однако воплотить его в жизнь до сих пор так и не удалось.

Напряженный диалог между США, Великобританией, Францией, Италией и Испанией длился вплоть до июня текущего года, пока администрация Дональда Трампа не “перевернула доску” и покинула переговоры, пригрозив ответными мерами в случае, если страны Евросоюза попытаются самостоятельно увеличить сборы с американских технологических гигантов. Впрочем, переговоры зашли в тупик задолго до этого, поэтому повышать налоги их европейские участники начали еще с начала года.

С 1 января на 3% были увеличены сборы для транснациональных компаний с доходом не менее 832 млн долл. в Италии, в марте к ней присоединилась Турция, увеличившая налог на 7,5%, а в апреле еще и Великобритания (+2%). К этой троице с самого начала хотела примкнуть Франция (+3%), однако после заявления Дональда Трампа о возможном увеличении пошлин на импорт французских вин в США (а это ежегодный оборот в 13,2 млрд евро) Париж передумал и перенес начало действия нового закона на 2021 год.

Что касается самих международных корпораций, то некоторые из них уже дали понять, что терпеть убытки не намерены и благоразумно переложили налоговое бремя на пользователей. Так, Apple симметрично увеличила комиссию всем четырем вышеперечисленным странам, снизив при этом на 3% таксу для Германии, не участвовавшей в “налоговом демарше”. К слову, Берлин в 2013 году тоже немного “прижал” нерезидентов.