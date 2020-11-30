0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Налог на Google: сколько денег техногигант приносит разным странам (инфографика)

Налог на Google: сколько денег техногигант приносит разным странам (инфографика)

Правительства многих стран мира сейчас задаются вопросом, кому должны платить налоги транснациональные онлайн-сервисы.

Некоторые страны уже ввели так называемый “налог на Google”. В 2013 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на заседании G20 был презентован план создания глобального электронного налога.

Документ, названный “поворотным моментом в истории международного сотрудничества” и предусматривавший введение обязательной уплаты налогов с прибыли, ужесточение требований к нерезидентам и офшорным зонам был в целом одобрен правительствами более чем 60 стран (по состоянию на прошлый год их число увеличилось вдвое), однако воплотить его в жизнь до сих пор так и не удалось.

Напряженный диалог между США, Великобританией, Францией, Италией и Испанией длился вплоть до июня текущего года, пока администрация Дональда Трампа не “перевернула доску” и покинула переговоры, пригрозив ответными мерами в случае, если страны Евросоюза попытаются самостоятельно увеличить сборы с американских технологических гигантов. Впрочем, переговоры зашли в тупик задолго до этого, поэтому повышать налоги их европейские участники начали еще с начала года.

С 1 января на 3% были увеличены сборы для транснациональных компаний с доходом не менее 832 млн долл. в Италии, в марте к ней присоединилась Турция, увеличившая налог на 7,5%, а в апреле еще и Великобритания (+2%). К этой троице с самого начала хотела примкнуть Франция (+3%), однако после заявления Дональда Трампа о возможном увеличении пошлин на импорт французских вин в США (а это ежегодный оборот в 13,2 млрд евро) Париж передумал и перенес начало действия нового закона на 2021 год.

Что касается самих международных корпораций, то некоторые из них уже дали понять, что терпеть убытки не намерены и благоразумно переложили налоговое бремя на пользователей. Так, Apple симметрично увеличила комиссию всем четырем вышеперечисленным странам, снизив при этом на 3% таксу для Германии, не участвовавшей в “налоговом демарше”. К слову, Берлин в 2013 году тоже немного “прижал” нерезидентов.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.