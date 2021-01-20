0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

"Налог на Google": Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине

"Налог на Google": Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине

Верховная Рада хочет ввести механизм, который обяжет мировых интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в бюджет.

Об этом сказал депутат от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге по итогам заседания согласительного совета.

«Механизм новый… Удобный механизм налогообложения крупных интернет-гигантов, которые работают по всему миру, но почему-то только в Украине почти все они не платят налогов. Мы предлагаем ввести для них механизм благодаря так называемому „законопроекту О налоге на Google“, хотя на самом деле Google является той компанией, которая едва ли не единственная платит в государстве налоги… Мы предлагаем ввести удобный механизм для налогообложения этих компаний, или обеспечить поступления в государственный бюджет и уравнять в правах наш, украинский бизнес, и бизнес транснациональный, который почему-то сегодня является льготным», — сказал Гетманцев.

По его словам, этим законопроектом предлагается отменить налог на репатриацию по предоставлению рекламных услуг.

В конце 2020 года депутаты обсуждали возможность налогообложения доходов Google, Netflix и Amazon, а также компаний, продающих видео, музыку, рекламу, игры и доступ к облачным сервисам хранения. Впервые в парламенте эту идею озвучили осенью 2019 года, а в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.