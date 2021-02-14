На что обратить внимание, когда открываете счет в банке (инфографика)

Рассчитываться за покупки, пополнять мобильный, платить за коммунальные услуги — все это удобно делать с банковского счета. Однако, открывая его и подписывая договор с банком, стоит сначала внимательно ознакомиться с условиями обслуживания.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

На что необходимо обратить внимание:

на плату за обслуживание счета. Многие банки не взимают плату за обслуживание счета. Однако есть исключения. Поэтому стоит обратить внимание на этот пункт в договоре.

выясните комиссию за снятие средств в кассе. Обычно, если вы снимаете средства в кассе банка, который выдал карту, комиссия составит от 0% до 1,5% от выданной суммы. Если вы снимаете средства в кассе другого банка, комиссия может достигать до 2,5%, дополнительно может быть взыскан фиксированный платеж от 3 до 15 гривен. Если вы снимаете средства за счет кредитного лимита, комиссия составит около 4−5%. Средства в валюте со своего валютного счета можно снять только в банке, выдавшем карту. Другие украинские банки смогут выдать только конвертируемые в гривну средства.

выясните комиссию за переводы денег. Стоимость перевода средств обычно составляет от 0% до 1,5%. Часто, если вы переводите средства на счет в вашем же банке, комиссия меньше (или ее нет вообще), чем во время перевода на счет в другом банке. Некоторые банки удерживают фиксированную сумму в зависимости от суммы перевода. Как правило, это 3−5 грн. Во время перевода за счет кредитных средств комиссия составляет не менее 4%;

проверьте наличие кредитного лимита. Некоторые банки автоматически устанавливают кредитный лимит на текущие счета клиентов.

«Когда вы будете проверять баланс счета, то будете видеть общую сумму средств с учетом кредитного лимита. Так, вы можете пользоваться кредитными средствами, даже не зная об этом. Если вы не нуждаетесь в установлении кредитного лимита, откажитесь от него, когда подписываете договор с банком», — советуют в Минюсте.

Справка Finance.ua:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, как правильно внести информацию о банковских счетах.

Внесли деньги на банковскую карту, а на счету ничего не изменилось — что делать в подобных ситуациях.

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