Рада сделала шаг к отсрочке установки счетчиков газа

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4248−1, предусматривающий продление конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения до 1 января 2023 года. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов.
«1 января 2021 года истек срок установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа, счетчиков газа для населения… принятие законопроекта предлагается с целью защиты прав потребителей по услугам поставки природного газа для приготовления пищи и устранить соответствующие риски отключения газа», — заявил во время представления законопроекта нардеп от «Слуги народа» Сергей Гривко.
По его словам, основной (4248) и альтернативный (4248−1) законопроекты продлевают сроки установки газовых счетчиков.
«Но в альтернативном дополнены определенные технические нормы, которые делают законопроект немножко лучшим», — добавил Гривко.
Как отмечают авторы законопроекта, отсутствие индивидуальных приборов учета газа и необоснованный уровень действующих норм потребления для категории бытовых потребителей, не оборудованных приборами учета, не являются мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования.
Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает просмотр и продолжение конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения до
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