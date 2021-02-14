Цифровые водительские права в приложении «Дія» приравняли к бумажным

Верховная Рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении «Дія» к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых сегодня изменениях в закон О дорожном движении.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.
«Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в „Дії“ можно использовать наравне с бумажными. Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины „О дорожном движении“», — говорится в сообщении.
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Теперь водитель может предъявить электронное удостоверение водителя, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства договор обязательного страхования (автогражданку) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение.
Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.
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