День финансов: помощь безработным, первая лицензия на онлайн-казино, 1 млн фунтов для ПриватБанка

Среда, 3 февраля. Безработный — это еще не конец.

Новый порядок выплат по частичной безработице. Кабмин утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице. Центр занятости будет осуществлять такую выплату работникам, если они потеряли часть зарплаты вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

Тем временем Finance.ua изучил, сложно ли сегодня стать на учет в центр занятости, какую денежную компенсацию может получать безработный, и почему вам могут прекратить выплачивать пособие. Реальная история человека, который недавно потерял работу и на собственном опыте проверил работу центра занятости:

Первая лицензия. В Украине издали первую лицензию на онлайн-казино. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот) лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. До этого комиссия отклонила заявки от пяти компаний из-за неправильно оформленных документов. Спейсикс получила лицензию с четвертого раза.

Права на земельный участок. Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает автоматический переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание. Для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием.

Пенсии для госслужащих. Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены и увеличены размеры пенсий пенсионеров органов местного самоуправления. По словам специалистов, пенсии госслужащих и должностных лиц местного самоуправления пересчитываются только в случае перехода с пенсии, назначенной по специальному закону, на пенсию по общему закону.

Кстати, в Украине предлагают уменьшить размер ЕСВ для бизнеса, который будет трудоустраивать пенсионеров.

Плюс 1 млн фунтов для ПриватБанка. Английский суд обязал Коломойского и Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками заплатить ПриватБанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов. Таким образом, общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов.

Транспортный налог-2021. ГНС напоминает, что в связи с изменением с 1 января 2021 года размера минимальной зарплаты изменилась и расчетная величина для определения объекта налогообложения транспортным налогом. В 2020 году облагались легковые автомобили, среднерыночная стоимость которых составляла более 1 771 125 грн, в 2021 — налог заплатят владельцы авто, стоимость которых составляет более 2 250 000 грн.

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