Новый порядок выплат по частичной безработице: кто получит право на помощь

Кабинет Министров утвердил новый Порядок оказания помощи по частичной безработице. Право получат работники, у которых сокращение рабочего времени составляет 50%.

Постановление принято во время заседания правительства 3 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Кому будет предоставляться помощь по частичной безработице: центр занятости будет осуществлять такую выплату работникам, если они потеряли часть зарплаты вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

Право на помощь по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Кто ее будет выплачивать: выплата работникам помощи по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.

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Проект документа разработан в связи с тем, что новым законом о социальной защите населения на период действия карантина установлено, что порядок предоставления помощи по частичной безработице определяется Кабинетом Министров Украины.

Справка Finance.ua:

В каких случаях не предоставляется помощь по частичной безработице. Эту выплату не удастся оформить, если:

остановка (сокращение) производства носит сезонный характер или возникает исключительно по организационно-производственным причинам;

есть возможность трудоустройства (временного перевода) работников на период остановки (сокращения) производства на других участках, в цехах;

работник отказался от трудоустройства (временного перевода) на подходящую работу на предприятии с полным рабочим днем ​​(неделей) или работает на предприятии по совместительству, или проходит альтернативную (невоенную) службу.

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