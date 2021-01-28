Новый порядок выплат по частичной безработице: кто получит право на помощь

Кабинет Министров утвердил новый Порядок оказания помощи по частичной безработице. Право получат работники, у которых сокращение рабочего времени составляет 50%.
Постановление принято во время заседания правительства 3 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Кому будет предоставляться помощь по частичной безработице: центр занятости будет осуществлять такую выплату работникам, если они потеряли часть зарплаты вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.
Право на помощь по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.
Кто ее будет выплачивать: выплата работникам помощи по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.
Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.
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Проект документа разработан в связи с тем, что новым законом о социальной защите населения на период действия карантина установлено, что порядок предоставления помощи по частичной безработице определяется Кабинетом Министров Украины.
В каких случаях не предоставляется помощь по частичной безработице. Эту выплату не удастся оформить, если:
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