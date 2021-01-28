Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащих

Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены и увеличены размеры пенсий пенсионеров органов местного самоуправления.

Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в Facebook.

Что говорят специалисты:

пенсии госслужащих и должностных лиц местного самоуправления пересчитываются только в случае перехода с пенсии, назначенной по специальному закону, на пенсию по общему закону, которым является Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«В частности, при перерасчете пенсий в мае 2020 г. сравнивался размер пенсии по спецзакону и по общему закону. И если это целесообразно, проводился соответствующий перевод. В то же время вернуться снова на пенсию по специальному закону такие лица имеют право в любое время», — объяснили в Пенсионном курьере.

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