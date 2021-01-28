0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащих

Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащих

Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены и увеличены размеры пенсий пенсионеров органов местного самоуправления.

Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в Facebook.

Что говорят специалисты:

  • пенсии госслужащих и должностных лиц местного самоуправления пересчитываются только в случае перехода с пенсии, назначенной по специальному закону, на пенсию по общему закону, которым является Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«В частности, при перерасчете пенсий в мае 2020 г. сравнивался размер пенсии по спецзакону и по общему закону. И если это целесообразно, проводился соответствующий перевод. В то же время вернуться снова на пенсию по специальному закону такие лица имеют право в любое время», — объяснили в Пенсионном курьере.

Справка Finance.ua:

  • В Украине пенсии для чернобыльцев могут повысить с максимальных 17 690 до 30 000 грн.
  • Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, есть ли у украинских заробитчан возможность получить пенсии, если они работали в других странах.
  • Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит ли в них вкладывать? 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.