Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект №0850, который предусматривает автоматический переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание.
За соответствующий законопроект проголосовали 297 народных депутатов.
Что устанавливает закон:
Сроки:
Для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием.
Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды) осуществление строительства будет незаконным.
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