Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект №0850, который предусматривает автоматический переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание.

За соответствующий законопроект проголосовали 297 народных депутатов.

Что устанавливает закон:

«автоматический» переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение к новому владельцу имущества.

Сроки:

законом устанавливаются сроки для обращения приобретателя дома к собственнику земельного участка с предложением передать ему в пользование соответствующий земельный участок (10 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости), а также сроки для расторжения предварительного и заключения нового договора с собственником такого земельного участка (не позднее 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости).

Для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием.

Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды) осуществление строительства будет незаконным.

Справка Finance.ua:

Аналитическая платформа EasyBusiness считает, что через 10 лет после запуска рынка земли ее стоимость достигнет 4−4,5 тыс. долларов за 1 га.