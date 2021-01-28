0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 514 0

Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла закон

Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект №0850, который предусматривает автоматический переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание.

За соответствующий законопроект проголосовали 297 народных депутатов.

Что устанавливает закон:

  • «автоматический» переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение к новому владельцу имущества.

Сроки:

  • законом устанавливаются сроки для обращения приобретателя дома к собственнику земельного участка с предложением передать ему в пользование соответствующий земельный участок (10 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости), а также сроки для расторжения предварительного и заключения нового договора с собственником такого земельного участка (не позднее 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости).

Для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием.

Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды) осуществление строительства будет незаконным.

Справка Finance.ua:

  • Аналитическая платформа EasyBusiness считает, что через 10 лет после запуска рынка земли ее стоимость достигнет 4−4,5 тыс. долларов за 1 га.
  • Все граждане Украины, которые владеют движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи и налоги государству.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.