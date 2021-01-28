Транспортный налог в 2021 году

Налоговая служба информирует налогоплательщиков, что в связи с изменением с 1 января 2021 года размера минимальной заработной платы, изменилась расчетная величина для определения объекта налогообложения транспортным налогом.

Об этом сообщает ГУ ГНС в Винницкой области.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

В 2020 году размер минимальной заработной платы на 1 января составил 4723 грн. Поэтому в 2020 году налогообложению подлежали легковые автомобили, среднерыночная стоимость которых составляла более 1 771 125 грн.

По состоянию на 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы вырос до 6000 грн, поэтому объектом налогообложения являются легковые автомобили среднерыночная стоимость которых составляет более 2 250 000 грн.

Ставка налога не изменилась и составляет в расчете на календарный год 25 000 грн за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

Справка Finance.ua:

В Украине планируют сделать обязательным технический осмотр автотранспортных средств с 2022 года. Вводить его будут постепенно. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, впервые ввезенных. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.