Транспортный налог в 2021 году

Налоговая служба информирует налогоплательщиков, что в связи с изменением с 1 января 2021 года размера минимальной заработной платы, изменилась расчетная величина для определения объекта налогообложения транспортным налогом.
Об этом сообщает ГУ ГНС в Винницкой области.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
В 2020 году размер минимальной заработной платы на 1 января составил 4723 грн. Поэтому в 2020 году налогообложению подлежали легковые автомобили, среднерыночная стоимость которых составляла более 1 771 125 грн.
По состоянию на 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы вырос до 6000 грн, поэтому объектом налогообложения являются легковые автомобили среднерыночная стоимость которых составляет более 2 250 000 грн.
Ставка налога не изменилась и составляет в расчете на календарный год 25 000 грн за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения.
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