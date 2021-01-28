Английский суд обязал бывших владельцев заплатить ПриватБанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов

По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021 года, Старший судья, устанавливающий размер расходов, господин Гордон-Сейкер, удовлетворил ходатайство ПриватБанка относительно дополнительного платежа в счет возмещения затрат банка и обязал господина Коломойского и господина Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Таким образом, общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоит из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возврата 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года). Ответчиков также обязали оплатить расходы ПриватБанка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенные в связи с подачей такого ходатайства.
«ПриватБанк продолжает поддерживать свои иски против бывших владельцев и других, и уверен, что в конечном счете ему удастся возместить около 3,75 млрд долл. США, которые сейчас требуются в производствах, вместе с соответствующими юридическими расходами», — говорится в сообщении.
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