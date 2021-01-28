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Английский суд обязал бывших владельцев заплатить ПриватБанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов

Английский суд обязал бывших владельцев заплатить ПриватБанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов

По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021 года, Старший судья, устанавливающий размер расходов, господин Гордон-Сейкер, удовлетворил ходатайство ПриватБанка относительно дополнительного платежа в счет возмещения затрат банка и обязал господина Коломойского и господина Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Таким образом, общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоит из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возврата 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года). Ответчиков также обязали оплатить расходы ПриватБанка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенные в связи с подачей такого ходатайства.

«ПриватБанк продолжает поддерживать свои иски против бывших владельцев и других, и уверен, что в конечном счете ему удастся возместить около 3,75 млрд долл. США, которые сейчас требуются в производствах, вместе с соответствующими юридическими расходами», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов господина Коломойского и господина Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими. Господин Коломойский и господин Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство по обжалованию судебного приказа о всемирном аресте активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски ПриватБанка.
  • Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции судьей Фанкортом 4 декабря 2018 года и полностью отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск Банка о мошенничестве в размере 1,9 млрд долл. США, плюс проценты, против бывших владельцев и других может рассматриваться английским судом.
  • Апелляционный суд обязал ответчиков оплатить ПриватБанку расходы, понесенные относительно слушания 2018 года, и средства, потраченные Банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.
По материалам Finance.UA
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