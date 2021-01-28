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В Украине издали первую лицензию на онлайн-казино

В Украине издали первую лицензию на онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот) лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, сообщается в решении комиссии от 2 февраля 2021 года.

До этого комиссия отклонила заявки от пяти компаний из-за неправильно оформленных документов. Спейсикс получила лицензию с четвертого раза.

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По данным YouControl, ООО Спейсикс зарегистрировано 28 марта 2020 г. в Киеве. Руководителем и конечным бенефициаром компании является Сергей Владимирович Потапов, который зарегистрирован в Запорожской области.

В Госреестре свидетельств Украины сообщается, что Спейсикс является владельцем знака для товаров и услуг «Космолот».

В июле 2020 года Верховная Рада поддержала закон №2285-д, которым легализуют игорный бизнес. «За» проголосовали 248 народных депутатов. Комиссию возглавил бывший участник боевых действий Иван Рудый.

По материалам The page
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