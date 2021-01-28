В Украине предлагают уменьшить размер ЕСВ для бизнеса, который будет трудоустраивать пенсионеров

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 4688 по стимулированию трудоустройства граждан пенсионного возраста.

«Государство должно создать соответствующие возможности для трудоустройства лиц пенсионного возраста. Такие меры позволят, с одной стороны, увеличить доходы таких лиц, повысить уровень их жизни, а с другой — уменьшить социальную напряженность в обществе», — поясняют авторы проекта закона.

Цель законопроекта:

увеличение возможностей для повышения доходов лиц пенсионного возраста и уменьшения социального напряжения в обществе.

Задачей проекта является создание материального стимула для работодателей при приеме на работу лиц пенсионного возраста, а также сохранение трудоустройства таких лиц.

Что предлагают:

внести изменения в статью 8 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в части уменьшения размера единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для лиц, достигших возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают в соответствии с законом пенсию по возрасту.

Согласно документу, единый взнос для предприятий, учреждений и организаций, физических лиц — предпринимателей, в том числе тех, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, в которых работают лица, которые достигли пенсионного возраста и получают законную пенсию, устанавливается в размере 9,573% определенной пунктом 1 части первой статьи 7 этого Закона базы начисления единого взноса.

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