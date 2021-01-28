День финансов: финансовый суд, «Доступная ипотека» под 7%, защита от пирамид

Вторник, 2 февраля, попытался ответить: как в Украине планируют противодействовать финансовым пирамидам, и справляться с ростом числа неуплаченных кредитов.

Защита от финансовых пирамид. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается создать механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке. Речь идет о противодействии финансовым пирамидам, таким как ситуация с B2B Jewelry, банком «Аркада»… Законопроектом предлагается ввести три уровня надзора за рынком.

Детали программы «Доступная ипотека». В Минфине решили рассказать несколько важных моментов относительно доступных кредитов на жилье.



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Между прочим, по словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Украине планируют по-новому рассчитывать налог на недвижимость. Те, у кого дорогие квартиры и дома, заплатят больше, поскольку налог будет рассчитываться не от площади квартиры, а от ее стоимости.

Автоматизация первичного финмониторинга. Впервые в Украине специалистами аналитической системы бизнес-разведки YouControl разработан уникальный инструмент для проведения первичного финансового мониторинга автоматизированным способом. Так, пользователи системы теперь могут проводить независимую проверку по критериям.

Штраф за отсутствие страховки на авто. ОСАГО — это обязательное страхование социальной ответственности, которое должны получить водители до регистрации автомобиля. Если ОСАГО оформлено, но по каким-то причинам не может быть предъявлено сотруднику полиции, то штраф составит 425 грн. В случае, если полис просрочен более чем на пять дней или вовсе не оформлен, то водителю придется заплатить 850 грн.

В Украине может появиться финансовый суд. Наша страна ведет переговоры с миссией МВФ о возможности создания специализированного финансового суда. Этот суд будет рассматривать споры о банковских займах, чтобы справиться с ростом числа неуплаченных кредитов. Предлагаемый орган должен будет защищать заимодавцев, которые не имеют возможности вернуть свои средства через нынешнюю коррумпированную юридическую систему.

Кстати, Украина в 2021 году ожидает получить три транша от МВФ по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, как заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году.

Пенсии для чернобыльцев. В Украине максимальные пенсии для чернобыльцев предлагают повысить до 30 тыс. грн. Об этом свидетельствует законопроект №4555. Сейчас максимальный размер пенсии для чернобыльцев составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных — 17 690 грн. В то же время по закону их выплата должна составлять 5 размеров минимальной зарплаты — то есть 30 тыс. грн. Конституционный суд вынес вердикт, что такое ограничение незаконно.