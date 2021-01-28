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Штраф за отсутствие страховки на авто в Украине

Штраф за отсутствие страховки на авто в Украине

ОСАГО – это обязательное страхование социальной ответственности, которое должны получить водители до регистрации автомобиля.

Кому можно не оформлять полис, а также какая сумма штрафа за отсутствие страхования в 2021 году, рассказали в Фактах ICTV.

Автогражданка покрывает убытки, причиненные потерпевшей стороне, в размере:

  • до 50 тыс. грн – если ДТП оформлено по европротоколу;
  • до 130 тыс. грн – если повреждено транспортное средство;
  • до 260 тыс. грн – в случае нанесения вреда здоровью людей.

Кто может не оформлять ОСАГО:

  • ОСАГО нужно оформлять всем водителям, кроме некоторых льготных категорий граждан: участники боевых действий, в частности, АТО/ООС, участники Революции Достоинства, инвалиды войны, инвалиды I группы, а также водители, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы.

Страховые компании предоставляют скидку на ОСАГО в размере 50% пенсионерам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам II группы.

Штраф за отсутствие ОСАГО:

  • 425 грн – если ОСАГО оформлено, но не может быть предъявлено сотруднику полиции;
  • 850 грн – полис просрочен более чем на пять дней или вовсе не оформлен.

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ОСАГО можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде и предоставлять по требованию сотрудника патрульной полиции любой из них.

Как проверить действие ОСАГО:

  • проверить действие автогражданки можно на сайте Моторного транспортного страхового бюро Украины. Достаточно указать номер полиса из девяти символов или государственный номерной знак транспортного средства.

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По материалам Finance.UA
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