Штраф за отсутствие страховки на авто в Украине

ОСАГО – это обязательное страхование социальной ответственности, которое должны получить водители до регистрации автомобиля.
Кому можно не оформлять полис, а также какая сумма штрафа за отсутствие страхования в 2021 году, рассказали в Фактах ICTV.
Автогражданка покрывает убытки, причиненные потерпевшей стороне, в размере:
Кто может не оформлять ОСАГО:
Страховые компании предоставляют скидку на ОСАГО в размере 50% пенсионерам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам II группы.
Штраф за отсутствие ОСАГО:
ОСАГО можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде и предоставлять по требованию сотрудника патрульной полиции любой из них.
Как проверить действие ОСАГО:
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 1654 11
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект6 ч. назад - 1646 7
Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — ГетманцевВчера, 20:22 - 592 6
Какая сумма госдолга приходится на каждого украинцаВчера, 16:10 - 3393 6
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионовВчера, 13:20 - 677 5
В Киеве закрылась сеть заведений общественного питанияВчера, 15:44 - 6952 3
Какая сумма госдолга приходится на каждого украинцаВчера, 16:10 - 3393 6
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье5 ч. назад - 2425 1
Как оформить недвижимость на ребенкаВчера, 19:01 - 2136
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 1654 11
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Вчера, 15:48 - 330
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 660
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1366
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1154 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2017 2