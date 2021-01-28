Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье

27 января Кабмин поддержал инициативу Главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином (с доработкой). Поэтому в Минфине решили рассказать несколько важных моментов относительно доступных кредитов на жилье.

Новая программа «Доступная ипотека» вводится через Фонд развития предпринимательства путем внесения изменений в правительственные постановления от 24 января 2020 года № 28 и № 29, в соответствии с которыми реализуется и финансируется государственная программа «Доступные кредиты 5−7−9%».

Цель новой ипотечной инициативы – создать возможности для внедрения, реализации и финансирования программы «Доступная ипотека» через учреждение, которое уже успешно функционирует. В Минфине верят, что Фонд развития предпринимательства способен в кратчайшие сроки обеспечить реализацию этой программы через уполномоченные банки.

Детали дешевой ипотеки:

воспользоваться новой программой смогут граждане Украины, нуждающиеся в жилье, получив частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам;

процентная ставка для них будет составлять 7% годовых, срок кредита — 20 лет;

первый взнос составит 15% стоимости ипотеки;

кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн;

нормативная площадь — 50 кв. м общей площади жилья на одного гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Возраст заемщика на дату окончания срока ипотечного кредита не должен превышать 70 лет (включительно).

Новая ипотечная программа предусматривает упрощение доступа целевой аудитории к приобретению жилья на первичном и вторичном рынке (новостройки), то есть заемщик сможет взять кредит на жилье как на первичке, так и на вторичке.

Кто сможет купить жилье по доступной ипотеке? Программа будет доступна лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий:

жители общежитий или аварийных домов;

внутренне перемещенные лица;

научно-педагогические и медицинские работники;

работники бюджетной сферы;

молодые семьи.

Реализация постановления в настоящее время не предусматривает дополнительных расходов государственного бюджета Украины, кроме уже предусмотренного в 2021 году финансирования программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» в объеме 2 млрд. гривен.