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Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье

Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье

27 января Кабмин поддержал инициативу Главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином (с доработкой). Поэтому в Минфине решили рассказать несколько важных моментов относительно доступных кредитов на жилье.

Новая программа «Доступная ипотека» вводится через Фонд развития предпринимательства путем внесения изменений в правительственные постановления от 24 января 2020 года № 28 и № 29, в соответствии с которыми реализуется и финансируется государственная программа «Доступные кредиты 5−7−9%».

Цель новой ипотечной инициативы – создать возможности для внедрения, реализации и финансирования программы «Доступная ипотека» через учреждение, которое уже успешно функционирует. В Минфине верят, что Фонд развития предпринимательства способен в кратчайшие сроки обеспечить реализацию этой программы через уполномоченные банки.

Детали дешевой ипотеки:

  • воспользоваться новой программой смогут граждане Украины, нуждающиеся в жилье, получив частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам;
  • процентная ставка для них будет составлять 7% годовых, срок кредита — 20 лет;
  • первый взнос составит 15% стоимости ипотеки;
  • кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн;
  • нормативная площадь — 50 кв. м общей площади жилья на одного гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Возраст заемщика на дату окончания срока ипотечного кредита не должен превышать 70 лет (включительно).

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Новая ипотечная программа предусматривает упрощение доступа целевой аудитории к приобретению жилья на первичном и вторичном рынке (новостройки), то есть заемщик сможет взять кредит на жилье как на первичке, так и на вторичке.

Кто сможет купить жилье по доступной ипотеке? Программа будет доступна лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий:

  • жители общежитий или аварийных домов;
  • внутренне перемещенные лица;
  • научно-педагогические и медицинские работники;
  • работники бюджетной сферы;
  • молодые семьи.

Реализация постановления в настоящее время не предусматривает дополнительных расходов государственного бюджета Украины, кроме уже предусмотренного в 2021 году финансирования программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» в объеме 2 млрд. гривен.

По материалам Finance.UA
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