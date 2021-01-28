Украина ведет переговоры с МВФ о создании специализированного финансового суда – глава НБУ

Украина начала переговоры с миссией Международного валютного фонда о возможности создания специализированного финансового суда.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью агентству Reuters
Этот суд имел бы целью рассматривать споры о банковских займах, чтобы справиться с ростом числа неуплаченных кредитов.
Предлагаемый орган должен был бы защищать заимодавцев, которые на практике не имеют другой возможности вернуть свои средства через нынешнюю юридическую систему, пораженную коррупцией, и сократить процент невыплаченных кредитов до 24 к 2023 году с нынешних 42. А это, в свою очередь, должно было бы привлечь в Украину иностранных частных инвесторов, считает глава НБУ.
«Объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, или около 40 миллиардов долларов. Это большая сумма, которую стоит защищать», — сказал Шевченко.
По его словам, поэтому сейчас и дискутируется возможность создать в Украине либо отдельный специализированный суд, либо специализированную палату уже имеющегося суда.
Украина сейчас находится в процессе переговоров с МВФ о возможности получения следующего транша займа. Как заявлял в середине января министр финансов Украины Сергей Марченко, Украине нужно сотрудничество с МВФ. Он напомнил, что проект бюджета готовили с учетом средств, которые должны быть получены от фонда, и поэтому без сотрудничества с ним возникнет вопрос о пересмотре бюджета.
7 мая 2020 года после многомесячных переговоров с Украиной относительно трехлетней программы расширенного финансирования МВФ в конце концов отказался от нее и предложил более узкую программу stand-by из-за «беспрецедентной неопределенности в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимости сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации» в Украине.
9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов, которая будет выполнена в случае выполнения Украиной ряда условий. По этой программе первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина получила 12 июня 2020 года. С тех пор новых средств по этой программе МВФ Украине больше не предоставлял, хотя их ждали еще осенью 2020-го. Теперь в украинском правительстве заявляют, что надеются получить эти средства весной.
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