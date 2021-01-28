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Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект

Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект

В Украине пенсии для чернобыльцев могут повысить с максимальных 17 690 до 30 000 грн.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №4555.

Пенсию повысят участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой. А также гражданам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, вследствие чего получили инвалидность.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, комитет по вопросам экологической политики документ поддержал и рекомендовал принять его на заседании парламента.

Сейчас максимальный размер пенсии для чернобыльцев составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (17 690 грн). В то же время по закону их выплата должна составлять 5 размеров минимальной зарплаты (то есть 30 тыс. грн). Конституционный суд вынес вердикт, что такое ограничение незаконно. Теперь же власти хотят увеличить пенсии чернобыльцам.

Инициаторы законопроекта: Денис Шмыгаль (глава Кабмина), Галина Третьякова (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов), Елена Бондаренко (Комитет по вопросам экологической политики и природопользования), Андрей Герус (Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг) и др.

Справка Finance.ua:

  • В ПФУ посоветовали предпринимателям самостоятельно проверять зачисления в страховой стаж. В отличие от наемных работников, за которых платит взносы и отчитывается работодатель, предпринимателям приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы периоды их деятельности засчитали в страховой стаж, необходимый при начислении пенсии.
  • С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению «минималки» до 6 тысяч гривен.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Обозреватель
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