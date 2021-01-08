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В ПФУ посоветовали предпринимателям самостоятельно проверять зачисления в страховой стаж

В ПФУ посоветовали предпринимателям самостоятельно проверять зачисления в страховой стаж

В отличие от наемных работников, за которых платит взносы и отчитывается работодатель, предпринимателям приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы периоды их деятельности засчитали в страховой стаж, необходимый при начислении пенсии.

На это обращают внимание в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

Если предприниматель не подает отчеты или отчитывается с ошибками, информация не попадает в Реестр застрахованных лиц.

Как можно контролировать стаж:

  • ПФУ предоставляет возможность каждому гражданину, в том числе и частным предпринимателям, бесплатно контролировать зачисление периодов деятельности в страховой стаж;
  • для этого необходимо зарегистрироваться как пользователь веб-портала Пенсионного фонда;
  • для восстановления страхового стажа предпринимателю необходимо исправить ошибки в отчетности или при необходимости предоставить отчет.

Как проверить свой страховой стаж

Если подали отчет с ошибками. За период до 1 января 2011 года вовремя не поданные отчеты о суммах начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование подаются только по результатам проверки, проведенной специалистами контрольно-проверочной работы управления Пенсионного фонда.

Поэтому для зачисления страхового стажа необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о проведении проверки до момента государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц растет с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению «минималки» до 6 тысяч гривен.
  • В Украине в 2021 году надбавки к пенсиям за стаж повысят дважды: в июле и в декабре. В результате за 10 «дополнительных лет» будут доплачивать на 16,5 грн больше.
  • Украинцы, у которых из-за неверно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.
По материалам Finance.UA
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