В ПФУ посоветовали предпринимателям самостоятельно проверять зачисления в страховой стаж

В отличие от наемных работников, за которых платит взносы и отчитывается работодатель, предпринимателям приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы периоды их деятельности засчитали в страховой стаж, необходимый при начислении пенсии.
На это обращают внимание в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области.
Если предприниматель не подает отчеты или отчитывается с ошибками, информация не попадает в Реестр застрахованных лиц.
Как можно контролировать стаж:
Если подали отчет с ошибками. За период до 1 января 2011 года вовремя не поданные отчеты о суммах начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование подаются только по результатам проверки, проведенной специалистами контрольно-проверочной работы управления Пенсионного фонда.
Поэтому для зачисления страхового стажа необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о проведении проверки до момента государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.
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