В Украине впервые создали инструмент для осуществления автоматизированного финмониторинга

Специалисты YouControl создали инструмент для автоматизации первичного финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Впервые в Украине специалистами аналитической системы бизнес-разведки YouControl разработан уникальный инструмент для проведения первичного финансового мониторинга автоматизированным способом», — говорится в сообщении.

С 1 января все небанковские финансовые учреждения (страховые организации, финансовые, кредитные, ломбарды, нотариусы и др.) должны осуществлять финансовый мониторинг — надлежащую проверку своих клиентов. Ее основная цель – это противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во всех организациях в штате должен появиться специалист по финмону, который будет нести ответственность за проверку клиентов, чтобы компания не стала участником преступной схемы. За низкое качество проверки НБУ будет наказывать штрафами и лишением лицензий.

Как это работает:

во вкладке «экспресс-анализ», демонстрирующей важные факторы из досье компании, появился раздел «финансовый мониторинг». Пользователи системы теперь могут проводить независимую проверку по соответствующим критериям;

экспресс-анализ YouControl автоматически верифицирует 416 факторов и определяет моменты, где могут быть риски;

найдя необходимую компанию в системе и открыв ее карточку, вы сразу увидите результаты: количество факторов, требующих внимания, какие именно это факторы и юридическое объяснение последствий.



Инфографика: YouControl



Инфографика: YouControl

К примеру, система автоматически распознает следующие факторы:

осуществление деятельности с признаками риска (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020);

№ 65 от 19.05.2020); конечный бенефициарный владелец (контролер) юридического лица является руководителем или подписантом;

ограничение полномочий руководителя, который является конечным бенефициарным собственником (контролером);

влияние и координация действий третьими лицами на принятие решений конечным бенефициарным собственником (контролером) относительно хозяйственной деятельности юридического лица;

отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности;

местонахождение участников / конечных бенефициарных владельцев (контроллеров) в рисковых юрисдикциях (Global Terrorism Index и Corruption Perceptions Index);

имеются факты смены конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, принадлежавшего / принадлежащего к публичным лицам;

имеется информация, что юридическое лицо не выполняет законодательных требований по подаче отчетности в фискальные органы / органы статистики;

имеется негативная информация в официальных и/или публичных источниках о компании или ее конечном бенефициарном собственнике (контроллере), свидетельствующая о возможной связи с терроризмом или другой уголовной/незаконной деятельности.

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