0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 161 0

В Украине впервые создали инструмент для осуществления автоматизированного финмониторинга

В Украине впервые создали инструмент для осуществления автоматизированного финмониторинга

Специалисты YouControl создали инструмент для автоматизации первичного финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Впервые в Украине специалистами аналитической системы бизнес-разведки YouControl разработан уникальный инструмент для проведения первичного финансового мониторинга автоматизированным способом», — говорится в сообщении.

С 1 января все небанковские финансовые учреждения (страховые организации, финансовые, кредитные, ломбарды, нотариусы и др.) должны осуществлять финансовый мониторинг — надлежащую проверку своих клиентов. Ее основная цель – это противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во всех организациях в штате должен появиться специалист по финмону, который будет нести ответственность за проверку клиентов, чтобы компания не стала участником преступной схемы. За низкое качество проверки НБУ будет наказывать штрафами и лишением лицензий.

Как это работает:

  • во вкладке «экспресс-анализ», демонстрирующей важные факторы из досье компании, появился раздел «финансовый мониторинг». Пользователи системы теперь могут проводить независимую проверку по соответствующим критериям;
  • экспресс-анализ YouControl автоматически верифицирует 416 факторов и определяет моменты, где могут быть риски;
  • найдя необходимую компанию в системе и открыв ее карточку, вы сразу увидите результаты: количество факторов, требующих внимания, какие именно это факторы и юридическое объяснение последствий.


Инфографика: YouControl


Инфографика: YouControl

К примеру, система автоматически распознает следующие факторы:

  • осуществление деятельности с признаками риска (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020);
  • конечный бенефициарный владелец (контролер) юридического лица является руководителем или подписантом;
  • ограничение полномочий руководителя, который является конечным бенефициарным собственником (контролером);
  • влияние и координация действий третьими лицами на принятие решений конечным бенефициарным собственником (контролером) относительно хозяйственной деятельности юридического лица;
  • отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности;
  • местонахождение участников / конечных бенефициарных владельцев (контроллеров) в рисковых юрисдикциях (Global Terrorism Index и Corruption Perceptions Index);
  • имеются факты смены конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, принадлежавшего / принадлежащего к публичным лицам;
  • имеется информация, что юридическое лицо не выполняет законодательных требований по подаче отчетности в фискальные органы / органы статистики;
  • имеется негативная информация в официальных и/или публичных источниках о компании или ее конечном бенефициарном собственнике (контроллере), свидетельствующая о возможной связи с терроризмом или другой уголовной/незаконной деятельности.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.