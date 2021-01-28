В Раде зарегистрировали законопроект, призванный защитить украинцев от финансовых пирамид

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4684, которым предлагается создать механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке.
Об этом сказано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В пресс-службе НКЦБФР добавили, что речь идет о противодействии финансовым пирамидам, таким как ситуация с B2B Jewelry, банком “Аркада”; привлечении к ответственности мошенников; возмещении пострадавшим гражданам их украденных средств.
“К сожалению, сегодня в Украине из-за неэффективного законодательства, которое не соответствует международным стандартам, финансовый регулятор не имеет эффективного взаимодействия с правоохранительными органами Украины и иностранными финансовыми регуляторами с целью предотвращения финансового мошенничества, привлечения к ответственности преступников и обеспечения возврата украденных денег пострадавшим от финансовых махинаций”, – сообщают в НКЦБФР.
Также вопрос защиты инвесторов особенно актуален в условиях внедрения II уровня системы пенсионного обеспечения – накопительного уровня.
Цель законопроекта:
Законопроектом «О Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам» предлагается значительно повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и вернуть доверие инвесторов к Украине.
Законопроектом предлагается ввести три уровня надзора за рынком:
На каждом из этих уровней будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые будут выполнять свои функции независимо друг от друга.
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