В Раде зарегистрировали законопроект, призванный защитить украинцев от финансовых пирамид

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4684, которым предлагается создать механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке.

Об этом сказано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В пресс-службе НКЦБФР добавили, что речь идет о противодействии финансовым пирамидам, таким как ситуация с B2B Jewelry, банком “Аркада”; привлечении к ответственности мошенников; возмещении пострадавшим гражданам их украденных средств.

“К сожалению, сегодня в Украине из-за неэффективного законодательства, которое не соответствует международным стандартам, финансовый регулятор не имеет эффективного взаимодействия с правоохранительными органами Украины и иностранными финансовыми регуляторами с целью предотвращения финансового мошенничества, привлечения к ответственности преступников и обеспечения возврата украденных денег пострадавшим от финансовых махинаций”, – сообщают в НКЦБФР.

Также вопрос защиты инвесторов особенно актуален в условиях внедрения II уровня системы пенсионного обеспечения – накопительного уровня.

Цель законопроекта:

изменить статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлемым для деятельности аферистов и будет соответствовать мировым стандартам;

получать и обмениваться банковской и иной информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран;

блокировать сомнительные счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах;

взаимодействовать с иностранными финансовыми регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Законопроектом «О Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам» предлагается значительно повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и вернуть доверие инвесторов к Украине.

Законопроектом предлагается ввести три уровня надзора за рынком:

оценивание;

проверки;

рассмотрение дела.

На каждом из этих уровней будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые будут выполнять свои функции независимо друг от друга.

Справка Finance.ua:

В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты») Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года было обнаружено более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.

27 августа Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

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