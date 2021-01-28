Украинцы будут платить налоги на квартиры и дома по-новому

В Украине налог на недвижимость будут рассчитывать не от ее площади, а с учетом стоимость жилья. Те, у кого дорогие квартиры и дома, заплатят больше.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Обозревателю.

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«Хочу отметить, что это не самый ресурсный налог. Он не такой большой, чтобы все бросать и заниматься им. Но важно, чтобы те, у кого дорогая недвижимость и больше денег, платили больше. А те, у кого дешевая недвижимость и маленькие доходы, платили меньше или вовсе не платили», — пояснил политик.

По действующим правилам, если в одном городе два одинаковых по площади дома: один на окраине и стоит 1 млн грн, а второй в центре и стоит 10 млн грн, налог будет одинаковый.

«Этот законопроект еще даже не подан в Верховную Раду. Я понимаю, что каждый имеет свою недвижимость, но если у тебя квартира в брежневке или хрущевке, то ты, скорее всего, не будешь платить, а если у тебя роскошная квартира в элитном доме, ты будешь платить больше. Разве это неправильно?», — сказал Гетманцев.

Согласно предложению:

ставка налога: до 0,02% от оценочной стоимости;

Могут не платить: пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллионниках) и до 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек. Для домов — 600 минималок в больших городах и 250 минималок — в городах с населением до 1 млн человек.

По действующим правилам:

лишней считают площадь дома от 120 квадратов и квартиры — от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу «лишней» недвижимости придет квитанция (до 1 июля);

с момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его объем зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м — 70,8 грн.

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