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Украина ожидает более 2 миллиардов долларов от МВФ в этом году

Украина ожидает более 2 миллиардов долларов от МВФ в этом году

Украина в 2021 году ожидает получить три транша от МВФ на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.

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“Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году”, – сказал Шевченко.

В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 миллиардов долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.

“Работа миссии продолжается. По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигаем”, – ответил Шевченко на вопрос, может ли Киев ожидать получения денег до конца первого квартала.

По его словам, регулятор выполняет обязательства МВФ и ослабляет беспокойства относительно независимости НБУ, которые возникли после отставки Якова Смолия в прошлом году. Шевченко также отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.

Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Национальный банк ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.

В январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%.

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По материалам Економічна Правда
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