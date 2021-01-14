День финансов: безработные для ІТ, и повышение цен на ж/д билеты

Среда, 20 января. Расскажем о том, как с безработных податься в IT, и сколько заплатим за ж/д билеты в 2021.

Был безработным, стал ITшником. Эксперимент Кабмина. Правительство согласовало реализацию эксперимента по профобучению безработных Киева для потребностей работодателей в ІТ-сфере.

Кстати, по условиям программы, после прохождения обучения работодатель должен в течение 30 дней трудоустроить участника эксперимента на срок не менее года и платить ему не менее двух минимальных заработных плат. Подробнее о том, что нужно, чтобы стать кандидатом, и кто профинансирует эксперимент.

☀️ Индексация пенсий-2021. В 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет. Напомним, с 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж.

🌑 Индексация тарифов от УЗ. «Укрзализныця» планирует провести индексацию тарифов. В компании говорят, что давно такого не было. Пассажирские тарифы не индексировали с 2018 года, и это несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют. Стоимость билетов на поезда будет постепенно расти с марта этого года. К концу 2021 года тарифы должны увеличиться на 22%.

Сколько денег можно ввозить через таможню, а вы знаете? Как напоминает Гостаможслужба, для физических лиц в 2021 году установлены правила вывоза и ввоза валюты на таможне. Физическим лицам-резидентам разрешено перемещение валютных ценностей до 10 тыс. евро без письменного декларирования. Больше подробностей по ссылке..

Зарплаты у бюджетников станут больше. Кабинет министров сегодня принял решение повысить зарплаты работников бюджетных учреждений с января на 20%, а с 1 декабря — еще на 8,3%. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2225 грн) и минимальной заработной платой (5000 грн) составляет 44,5%.

«Еврономера" смогут штрафовать на месте. Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, а потому может проверять статус автомобилей на иностранных номерах. По факту, это означает, что полицейские получили право штрафовать владельцев таких авто на месте. Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил, почему начали штрафовать «еврономера».