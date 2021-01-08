День финансов: отмена ряда льгот на электроэнергию, и госрегулирование цен на газ

Среда, 13 января. Пандемия продолжает вносить свои коррективы.

Нет маски — есть штраф. Пока министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступает за продление локдауна в стране после 24 января (он уверен, что для этого есть основания), бизнес уже с завтрашнего дня смогут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персонала. Закон о внесении изменений в законодательство по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым предусматривается штраф для бизнеса за ненадлежащее предотвращение болезни, официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Эффективность всего на 50,4%. Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина CoronaVac защищает от COVID-19 всего на 50,4%. Именно эту вакцину Министерство здравоохранения заказало у китайских производителей Sinovac Biotech для поставок в Украину. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за шт. Вакцину должны доставить в I полугодии 2021 года. Отметим, показатель 50,4% значительно ниже объявленных ранее 78%. Новые данные основаны на промежуточных результатах III фазы клинических испытаний CoronaVac в Бразилии.

В Украине отменили ряд льгот на электроэнергию. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила льготы для религиозных организаций, для жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС, для юрлиц, оперирующих жилыми комплексами временно перемещенных лиц.



Напомним, в конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп./кВт-час для населения на первые 100 кВт-час и установил с 1 января 2021 года единый тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Госрегулирование на 6,99 грн. Правительство хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до окончания этого отопительного сезона. Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам премьера, предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

На гребне Bitcoin. Журнал Forbes составил список людей, чье состояние существенно выросло вследствие роста цены криптовалют. На первом месте оказались основатели биткоин-биржи Gemini братья Уинклвосс. Оценочная стоимость их криптовалютных активов, по подсчетам Forbes, составляет около $ 1,4 млрд у каждого. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин не вошел в пятерку с активами на $ 360 млн.

P.s. Кстати, про самые успешные инновационные компании, предоставляющие лучшие финансовые услуги на рынке Украины, портал Finance.ua непременно расскажет 19 марта 2021 года во время ежегодного награждения FinAwards.

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