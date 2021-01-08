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Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагают

Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагают

Правительство хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до окончания этого отопительного сезона.

Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“В связи с пандемией COVID-19 и введением в Украине карантинных ограничений, резким и непомерным для украинцев ростом биржевых цен на газ в последние недели и в эти зимние месяцы предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до завершения этого отопительного сезона”, – отметил он.

По словам премьера, предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

“На сегодня это самая низкая биржевая цена на Украинской бирже. В то же время когда некоторые облгазы сегодня уже продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше, это существенное уменьшение почти на 30% для украинцев цены на газ”, – добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что если не принимать таких мер, то уже в следующем месяце цена на газ для бытовых потребителей может вырасти до 12 грн и выше.

“Поэтому, понимая эти риски, даю поручение министерствам безотлагательно подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ на период карантинных ограничений с целью защитить бытовых потребителей от чрезмерного повышения цен”, – отметил он.

По его словам, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех наших граждан, кто не имеет централизованного отопления. Соответственно, политики больше не регулировали в ручном режиме цены на газ, их регулирует рынок, то есть спрос и предложение. Уже более 0,5 млн украинцев сменили поставщика газа.

Справка Finance.ua:

  • Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты готовят план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.
  • Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для “уязвимых потребителей”, а к таковым отнесено все население, на основе формулы “хаб минус”.
По материалам ТСН
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