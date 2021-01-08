Finance объявляет конкурс на лучшую финансовую компанию FinAwards 2021

Конкурс проводится с 2018г. и призван определить самые клиентоориентированные инновационные компании, предоставляющие лучшие финансовые услуги на рынке Украины.
К участию в FinAwards 2021 приглашаются банки, микрофинансовые и страховые компании посоревноваться в следующих номинациях.
Для банков:
Для микрофинансовых компаний:
Для страховых компаний:
Конкурс проводится в 4ре этапа.
До 31.01.2021г. включительно идет подготовительный этап, на котором принимаются заявки на участие от всех желающих.
01.02.2021 до 10.02.2021г – проверочный, когда организаторы проверяют предоставленную информацию на корректность и полноту.
11.02.2021 до 08.03.2021г. – открытое интернет голосование, а также оценка жюри конкурса.
09.03.2021 до 14.03.2021г. – подведение итогов и определение победителей.
19 марта состоится торжественная церемония награждения.
Участие в конкурсе для финансовых компаний бесплатное. Все что требуется, это выбрать номинацию/и, скачать на сайте премии анкету, заполнить данные и отправить анкету на электронную почту организаторов до 31.01.2021г.
Детали на сайте премии http://bit.do/fMwVd
Учредители премии – сайты о финансах и инвестициях Finance.ua, Minfin.com.ua
Организатор – компания BankOnline.
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