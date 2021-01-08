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Finance объявляет конкурс на лучшую финансовую компанию FinAwards 2021

Конкурс проводится с 2018г. и призван определить самые клиентоориентированные инновационные компании, предоставляющие лучшие финансовые услуги на рынке Украины.

К участию в FinAwards 2021 приглашаются банки, микрофинансовые и страховые компании посоревноваться в следующих номинациях.

Для банков:

  • Технологии 2020 (инновационные проекты, реализованные за предыдущий год)
  • Лучшая рекламная кампания
  • Лучшее мобильное приложение
  • Лучшая программа лояльности
  • Лучший Private banking
  • Лучший банк для МСБ
  • Лучший кредит наличными
  • Лучшее инвестиционное предложение
  • Лучший депозит
  • Лучшая кредитная карта
  • Лучшая дебетовая карта
  • Лучшее дистанционное обслуживание
  • Лучший руководитель розничного бизнеса
  • Лучший руководитель маркетинга
  • Банкир года

Для микрофинансовых компаний:

  • Лучшее МФО онлайн
  • Лучшее МФО офлайн
  • Технологии 2020 (инновационные проекты, реализованные за предыдущий год)
  • Лучшая рекламная кампания
  • Лучший руководитель маркетинга
  • Лучший СЕО финансового сектора

Для страховых компаний:

  • Лучшее инвестиционное предложение
  • Технологии 2020 (инновационные проекты, реализованные за предыдущий год)
  • Рекламная кампания
  • Лучший руководитель маркетинга
  • Лучший СЕО финансового сектора

Конкурс проводится в 4ре этапа.

До 31.01.2021г. включительно идет подготовительный этап, на котором принимаются заявки на участие от всех желающих.

01.02.2021 до 10.02.2021г – проверочный, когда организаторы проверяют предоставленную информацию на корректность и полноту.

11.02.2021 до 08.03.2021г. – открытое интернет голосование, а также оценка жюри конкурса.

09.03.2021 до 14.03.2021г. – подведение итогов и определение победителей.

19 марта состоится торжественная церемония награждения.

Участие в конкурсе для финансовых компаний бесплатное. Все что требуется, это выбрать номинацию/и, скачать на сайте премии анкету, заполнить данные и отправить анкету на электронную почту организаторов info@bank-online.com.ua до 31.01.2021г.

Детали на сайте премии http://bit.do/fMwVd
Учредители премии – сайты о финансах и инвестициях Finance.ua, Minfin.com.ua

Организатор – компания BankOnline.

По материалам BankOnline
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