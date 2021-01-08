Finance объявляет конкурс на лучшую финансовую компанию FinAwards 2021

Конкурс проводится с 2018г. и призван определить самые клиентоориентированные инновационные компании, предоставляющие лучшие финансовые услуги на рынке Украины.

К участию в FinAwards 2021 приглашаются банки, микрофинансовые и страховые компании посоревноваться в следующих номинациях.

Для банков:

Технологии 2020 (инновационные проекты, реализованные за предыдущий год)

Лучшая рекламная кампания

Лучшее мобильное приложение

Лучшая программа лояльности

Лучший Private banking

Лучший банк для МСБ

Лучший кредит наличными

Лучшее инвестиционное предложение

Лучший депозит

Лучшая кредитная карта

Лучшая дебетовая карта

Лучшее дистанционное обслуживание

Лучший руководитель розничного бизнеса

Лучший руководитель маркетинга

Банкир года

Для микрофинансовых компаний:

Лучшее МФО онлайн

онлайн Лучшее МФО офлайн

офлайн Технологии 2020 (инновационные проекты, реализованные за предыдущий год)

Лучшая рекламная кампания

Лучший руководитель маркетинга

Лучший СЕО финансового сектора

Для страховых компаний:

Лучшее инвестиционное предложение

Технологии 2020 (инновационные проекты, реализованные за предыдущий год)

Рекламная кампания

Лучший руководитель маркетинга

Лучший СЕО финансового сектора

Конкурс проводится в 4ре этапа.

До 31.01.2021г. включительно идет подготовительный этап, на котором принимаются заявки на участие от всех желающих.

01.02.2021 до 10.02.2021г – проверочный, когда организаторы проверяют предоставленную информацию на корректность и полноту.

11.02.2021 до 08.03.2021г. – открытое интернет голосование, а также оценка жюри конкурса.

09.03.2021 до 14.03.2021г. – подведение итогов и определение победителей.

19 марта состоится торжественная церемония награждения.

Участие в конкурсе для финансовых компаний бесплатное. Все что требуется, это выбрать номинацию/и, скачать на сайте премии анкету, заполнить данные и отправить анкету на электронную почту организаторов info@bank-online.com.ua до 31.01.2021г.

Детали на сайте премии http://bit.do/fMwVd

Учредители премии – сайты о финансах и инвестициях Finance.ua, Minfin.com.ua

Организатор – компания BankOnline.