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В Украине отменили ряд льгот на электроэнергию

В Украине отменили ряд льгот на электроэнергию

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением от 6 января 2021 отменила ряд льгот на электроэнергию.

В частности, отменен ночной тариф, льготы для религиозных организаций, для жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС, для юрлиц, оперирующих жилыми комплексами временно перемещенных лиц, а также некоторые другие льготы.

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В частности, постановление №498 предусматривало для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС, льготу на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию. Также постановление закрепляло льготу для данной категории населения на потребление электроэнергии в ночное время.

Постановление №746 предусматривало тариф для юрлиц в размере тарифа для населения – 1,68 грн/кВт-час.

Постановление №220 предусматривало льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч в первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья. А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-час для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.

Справка Finance.ua:

  • В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп./кВт-час для населения на первые 100 кВт-час и установил с 1 января 2021 года единый тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час.

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По материалам Зеркало Недели
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