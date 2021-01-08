Эффективна всего на 50,4%: новые данные о китайской вакцине от коронавируса, которую приобрела Украина

Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина CoronaVac защищает от COVID-19 всего на 50,4%. Этот показатель значительно ниже объявленных ранее 78%.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что новые данные основаны на промежуточных результатах III фазы клинических испытаний CoronaVac в Бразилии.

На прошлой неделе биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двухдозная вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении “легких и тяжелых” случаев коронавируса. “Вместе с тем они ничего не рассказали о группе “очень легких” инфекций среди добровольцев, которые получили вакцину, не требуя клинической помощи”, – отмечают в издании.

Уже во вторник медицинский директор по клиническим исследованиям Института Бутантан Рикардо Паласиос сообщил о “новых результатах, включающих эти очень легкие случаи”.

Напомним, что украинская группа фармацевтических компаний “Лекхим” заключила соглашение с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech по поставкам в Украину 5 миллионов доз. Вакцину должны доставить в I полугодии 2021 года.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за шт.

Украина будет использовать эту вакцину для защиты прежде всего тех граждан, у которых критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Вакцинация будет бесплатна.