Степанов выступает за продление локдауна после 24 января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за продление локдауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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“Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны (настаиваем. – Ред.) на продлении этого карантина”, – заявил он.

По словам министра, он выступает за продление локдауна в Украине по нескольким причинам: в первую очередь из-за новогодних праздников, сопровождавшиеся массовыми празднествами и поездками к родственникам.

“Во-первых, у нас были январские праздники, сопровождавшиеся массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодный сезонный рост больных гриппом, который начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить”, – заявил он.