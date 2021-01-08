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Бизнес с завтрашнего дня смогут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персонала

Бизнес с завтрашнего дня смогут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персонала

Закон о внесении изменений в законодательство по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым предусматривается штраф для бизнеса за ненадлежащее предотвращение болезни, официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”. Он вступит в силу в четверг, 14 января.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в законодательство, согласно которым юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель будут платить штраф за допуск лица в общественное место без маски, а также за отсутствие предупреждения о необходимости надеть средство защиты, или же за отсутствие реагирования на пребывание людей без маски в помещении. Штраф предусмотрен в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (при необлагаемом минимуме доходов граждан в 17 грн – от 3400 до 5100 грн).

Предусмотрены также соответствующие штрафы в период действия карантина по неношениея маски работниками предприятий или непосредственно физическим лицом – предпринимателем.

Напомним, ВРУ приняла в целом законопроект № 3890 о внесении изменений в законодательство по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым предусматривается штраф для бизнеса за ненадлежащее предотвращение болезни.

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По материалам Обозреватель
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