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Forbes оценил состояния разбогатевших на взлете цены биткоина миллионеров

Forbes оценил состояния разбогатевших на взлете цены биткоина миллионеров

Журнал Forbes составил список людей, чье состояние существенно выросло вследствие роста цены криптовалют.

На первом месте оказались основатели биткоин-биржи Gemini братья Уинклвосс. Оценочная стоимость их криптовалютных активов, по подсчетам Forbes, составляет около $1,4 млрд у каждого.

Вторую строчку занимает сооснователь Bloq Мэттью Росзак с цифровыми активами на $1,2 млрд. За ним следует венчурный инвестор Тим Дрейпер. Согласно Forbes, стоимость его активов оценивается в $1,1 млрд.

На четвертом месте — глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор с активами на $600 млн, на пятом — основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц. Его криптовалютные активы Forbes оценил в $478 млн.

Последним в списке оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с активами на $360 млн.

При подсчете издание учитывало исключительно их криптовалютные активы, стоимость оценивалась по курсу криптовалют на 11 января 2021 года.

По материалам Forklog
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