Forbes оценил состояния разбогатевших на взлете цены биткоина миллионеров

Журнал Forbes составил список людей, чье состояние существенно выросло вследствие роста цены криптовалют.

На первом месте оказались основатели биткоин-биржи Gemini братья Уинклвосс. Оценочная стоимость их криптовалютных активов, по подсчетам Forbes, составляет около $1,4 млрд у каждого.

Вторую строчку занимает сооснователь Bloq Мэттью Росзак с цифровыми активами на $1,2 млрд. За ним следует венчурный инвестор Тим Дрейпер. Согласно Forbes, стоимость его активов оценивается в $1,1 млрд.

На четвертом месте — глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор с активами на $600 млн, на пятом — основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц. Его криптовалютные активы Forbes оценил в $478 млн.

Последним в списке оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с активами на $360 млн.

При подсчете издание учитывало исключительно их криптовалютные активы, стоимость оценивалась по курсу криптовалют на 11 января 2021 года.