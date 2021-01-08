Forbes оценил состояния разбогатевших на взлете цены биткоина миллионеров

Журнал Forbes составил список людей, чье состояние существенно выросло вследствие роста цены криптовалют.
На первом месте оказались основатели биткоин-биржи Gemini братья Уинклвосс. Оценочная стоимость их криптовалютных активов, по подсчетам Forbes, составляет около $1,4 млрд у каждого.
Вторую строчку занимает сооснователь Bloq Мэттью Росзак с цифровыми активами на $1,2 млрд. За ним следует венчурный инвестор Тим Дрейпер. Согласно Forbes, стоимость его активов оценивается в $1,1 млрд.
На четвертом месте — глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор с активами на $600 млн, на пятом — основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц. Его криптовалютные активы Forbes оценил в $478 млн.
Последним в списке оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с активами на $360 млн.
При подсчете издание учитывало исключительно их криптовалютные активы, стоимость оценивалась по курсу криптовалют на 11 января 2021 года.
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