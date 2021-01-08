День финансов: минус 44% за газ, плюс к тарифам в Киеве

Вторник, 12 января. Пока Кабмин решает, как уменьшить платежки за газ🔽,“Киевтеплоэнерго" повышает тарифы на отопление и горячую воду.🔼
«Сектор газа» и два варианта от Кабмина. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения. Первый — это формирование тарифов на газ по формуле: цена на европейских хабах «минус» транспортировка газа в Украину. Второй — усиление конкуренции на рынке.
По мнению Минэнергетики, если ограничить цену на газ для «уязвимых» потребителей уровнем «хаб минус» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год, то это снизит цену на 44%!
А пока… «Киевтеплоэнерго» уже подняло тарифы на отопление и горячую воду. Так, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал. Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал). Тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр. Повышение составило 16,1%.
«Фронт-офисы» для субсидий. Вместе с тем меняются и правила оформления субсидий. С 1 января 2021 года все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций. Отметим, что в настоящее время в Украине субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств.
Два госбанка на приватизацию. Как сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, в 2021 году будут приватизированы два госбанка, первым из которых будет Укргазбанк. Еще в конце 2017 года IFC, Министерство финансов и Укргазбанк подписали меморандум о частичной приватизации Укргазбанка. Закрыть сделку могут уже в начале 2021-го.
Тем временем депутаты предлагают валютные кредиты пересчитать в гривне по курсу на момент получения. Как отмечают авторы законопроекта, это будет способствовать минимизации убытков граждан при исполнении своих кредитных обязательств, а также увеличит доверие со стороны населения к банкам и другим финансовым учреждениям.
Свидетельства о вакцинации в Украине. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина рассматривает возможность введения международных свидетельств о проведении COVID-вакцинации, но пока что вопрос введения иммунных паспортов в Украине не стоит.
«ВзаємоДія» с государством. В Украине создадут национальную платформу электронной демократии «ВзаємоДія», на которой будут собраны разные инструменты, сервисы и возможности привлечения граждан к процессу принятия решений и получения информации. Первый функционал на платформе будет доступен уже весной 2021 года, а полный — в 2023 году.
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