В 2021 году будут приватизированы два госбанка – Рожкова

Два государственных банка будут приватизированы в 2021 году, при этом до конца 2022 года спишут проблемных кредитов более чем на 400 млрд грн.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, в 2021 году стартует приватизация государственных банков, первым из которых будет Укргазбанк.

“В начале года можем дождаться соглашения “длительностью три года”. Еще в конце 2017 года IFC, Министерство финансов и Укргазбанк подписали меморандум о частичной приватизации Укргазбанка. Закрыть сделку, похоже, удастся в начале 2021-го”, – написала Рожкова.

По ее оценке, таким образом государство на деле докажет задекларированное намерение – уменьшить роль в банковском секторе.

“Это знаковое событие для банковского рынка Украины… Такие стратегические инвесторы в последний раз входили в наши банки в конце 2015 года, когда ЕБРР стал акционером Райффайзен Банка Аваль”, – считает первый замглавы НБУ.

Однако, чтобы существенно снизить роль государства с нынешних 54% до 25%, только этой акции, акцентируют в НБУ, мало. Чтобы достичь этого, необходима также и приватизация Ощадбанка, работа над чем начнется сразу после сделки по Укргазбанку.

Кроме того, всем госбанкам разрешат списывать проблемные кредиты (NPL), что они в отличие от частных и иностранных банков позволить себе ранее не могли.

“В 2019-м мы утвердили требования к управлению проблемными активами и начали требовать от банков соответствующие стратегии. Весной 2020-го определили критерии для списания и утвердили трехлетние планы для госбанков. И процесс пошел. С начала 2020-го имеем минус 6 п.п. с 48% до 42%”, – рассказывает Рожкова.

На данный момент в банковском секторе неработающих кредитов осталось на 450 млрд грн, из которых 200 млрд грн приходится на ПриватБанк. До конца 2022 года, уверены в НБУ, этот показатель сократится более чем на 400 млрд грн.

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