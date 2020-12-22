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Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты

Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты

С сегодняшнего дня, 1 января, украинцы могут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты.

Об этом свидетельствует постановление Национального банка Украины.

Также документом внесены другие изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, связанные с изменениями в законодательстве Украины, в частности Кодексе Украины по процедурам банкротства, законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

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“После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в частности счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору”, – отметили в НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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