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Новый норматив NSFR для банков заработает с 1 апреля

Новый норматив NSFR для банков заработает с 1 апреля

Национальный банк отсрочил на три месяца введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новый пруденциальный норматив NSFR, определяющий минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год, становится обязательным для исполнения с 1 апреля 2021 года.

Ранее планировалось введение NSFR с 1 января 2021 года.

Банки должны будут достичь 100%-го значения норматива долгосрочной ликвидности постепенно, в соответствии с установленным графиком.

Показатели NSFR должны быть не меньше:

  • 80% – с 1 апреля 2021 года;
  • 90% – с 1 октября 2021 года;
  • 100% – с 1 апреля 2022 года.

Начальное значение и переходный период для внедрения NSFR регулятор определил по результатам тестовых расчетов, которые осуществляются с августа текущего года. Согласно нормам ЕС и Базельским рекомендациям, значение NSFR для банков должно составлять не менее 100%.

Банки должны будут придерживаться норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной и иностранной валютах.

Решение о введении NSFR и график приведения показателей банков к его нормативным значениям утверждены постановлением НБУ №166 от 22 декабря 2020 года.

Главная цель введения NSFR – способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков. Действующий норматив ликвидности Н6 будет применяться параллельно с NSFR, а со временем он будет отменен.

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По материалам Finance.UA
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