С 1 января 2021 года изменились правила оформления субсидий (инфографика)

С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что изменилось:

с 1 января 2021 года все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций;

исключение составляют документы, которые направляются по почте или подаются в электронном виде.

Для выполнения этой функции в структуре исполнительного органа территориальной общины должно быть создано структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или определены соответствующие уполномоченные должностные лица.

Функция таких социальных «фронт-офисов» в территориальных общинах может обеспечиваться непосредственно должностными лицами структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, администраторами центра предоставления административных услуг или в режиме удаленных рабочих мест в старостатах.



Инфографика: Минсоцполитики

В настоящее время в Украине субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений им за месяц составляет около 1633 грн.

На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.

В декабре 2020 года правительством было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности:

предоставлена ​​возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо которые находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые обрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов и по закону освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (до того жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии);

при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учет превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади, – это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений;

расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО “Ощадбанк” и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

Еще одним решением правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Справка Finance, ua:

Получатели субсидий не почувствуют повышение тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ , могут обратиться для оформления субсидии.

Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения – 90 копеек за первые 100 кВт-час – с января 2021 г. и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

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