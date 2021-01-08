С 1 января 2021 года изменились правила оформления субсидий (инфографика)

С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Что изменилось:
Для выполнения этой функции в структуре исполнительного органа территориальной общины должно быть создано структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или определены соответствующие уполномоченные должностные лица.
Функция таких социальных «фронт-офисов» в территориальных общинах может обеспечиваться непосредственно должностными лицами структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, администраторами центра предоставления административных услуг или в режиме удаленных рабочих мест в старостатах.
Инфографика: Минсоцполитики
В настоящее время в Украине субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений им за месяц составляет около 1633 грн.
На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.
В декабре 2020 года правительством было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности:
Еще одним решением правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.
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