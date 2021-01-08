0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

В Украине хотят ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса

В Украине хотят ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса

Украина рассматривает возможность введения международных свидетельств о проведении COVID-вакцинации.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал во время брифинга.

Читайте также: Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса

“После появления вакцины от коронавирусной болезни некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования и ПЦР-тесты именно на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина также рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет, поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается и этот вопрос будет рассматриваться после того, как мы четко получим информацию, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек”, – сказал Ляшко.

При этом Ляшко отметил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас таковой является только вакцина компаний Pfizer и BioNTech.

Читайте также: Названы страны – лидеры по количеству вакцинаций от коронавируса

Он также подчеркнул, что свидетельство о проведении вакцинации не является иммунным паспортом, поскольку используется исключительно при пересечении государственной границы. Зато иммунный паспорт – это документ, удостоверяющий наличие иммунитета против коронавирусной болезни и дающий определенные привилегии людям с иммунитетом.

Ляшко подчеркнул, что вопрос введения иммунных паспортов в Украине сегодня не стоит.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.