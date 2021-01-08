В Украине хотят ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса

Украина рассматривает возможность введения международных свидетельств о проведении COVID-вакцинации.
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал во время брифинга.
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“После появления вакцины от коронавирусной болезни некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования и ПЦР-тесты именно на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина также рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет, поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается и этот вопрос будет рассматриваться после того, как мы четко получим информацию, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек”, – сказал Ляшко.
При этом Ляшко отметил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас таковой является только вакцина компаний Pfizer и BioNTech.
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Он также подчеркнул, что свидетельство о проведении вакцинации не является иммунным паспортом, поскольку используется исключительно при пересечении государственной границы. Зато иммунный паспорт – это документ, удостоверяющий наличие иммунитета против коронавирусной болезни и дающий определенные привилегии людям с иммунитетом.
Ляшко подчеркнул, что вопрос введения иммунных паспортов в Украине сегодня не стоит.
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