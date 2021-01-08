Валютные кредиты предлагают пересчитать в гривне по курсу на момент получения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, имеющий целью восстановить нарушенные права потребителей финансовых услуг и принять меры по минимизации убытков граждан при исполнении своих кредитных обязательств. Речь идет о проекте Закона №4557.
Что именно предлагается в законопроекте:
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Кроме того реструктуризацию по кредиту, право требования по которому уступлено другому лицу банком, который выведен с банковского рынка Украины и по которому невозможно произвести перерасчет по первоначальному курсу, проводит Национальный банк на основании предоставленных финансовых документов заемщика на основании его обращения. При этом задолженность по кредитам (первоначальная сумма предоставленного и оплаченного кредита вместе с процентами) конвертируется по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора. Курсовая разница списывается банками за счет сформированных резервов, в случае их недостаточности относится на дебиторскую задолженность и списывается на расходы в течение пяти последующих лет.
Что это даст:
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