Валютные кредиты предлагают пересчитать в гривне по курсу на момент получения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, имеющий целью восстановить нарушенные права потребителей финансовых услуг и принять меры по минимизации убытков граждан при исполнении своих кредитных обязательств. Речь идет о проекте Закона №4557.

Что именно предлагается в законопроекте:

восстановить нарушенные права потребителей финансовых услуг путем изменения валюты выполнения обязательств по кредитам в иностранной валюте в национальную валюту Украины – гривну;

все банки, действующие на территории Украины, по письменному заявлению граждан Украины, у которых имеются невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение 1 месяца после получения заявления от заемщика провести реструктуризацию обязательств по кредитному договору;

реструктуризации подлежат все кредиты, полученные и погашенные заемщиками потребительских кредитов для приобретения любого имущества и расширения бизнеса без ограничения суммы задолженности;

кредит, право требования по которому уступлено банками другим лицам, должен быть возвращен на баланс банков, в том числе тех, которые признаны неплатежеспособными, для проведения перерасчета.

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Кроме того реструктуризацию по кредиту, право требования по которому уступлено другому лицу банком, который выведен с банковского рынка Украины и по которому невозможно произвести перерасчет по первоначальному курсу, проводит Национальный банк на основании предоставленных финансовых документов заемщика на основании его обращения. При этом задолженность по кредитам (первоначальная сумма предоставленного и оплаченного кредита вместе с процентами) конвертируется по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора. Курсовая разница списывается банками за счет сформированных резервов, в случае их недостаточности относится на дебиторскую задолженность и списывается на расходы в течение пяти последующих лет.

Что это даст: