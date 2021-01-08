В Киеве повысили тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.
Распоряжение обнародовано на сайте КМДА.
Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.
Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).
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Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
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