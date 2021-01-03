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На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьи

На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьи

В 2021 году украинцев ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги – поднимутся цены на отопление, горячее водоснабжение и холодную воду, в целом “коммуналка” добавит около 30% стоимости.

Об этом рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко.

Поскольку в Украине уже выросла стоимость газа, а также с 1 января повышена стоимость электроэнергии, это гарантированно вызовет рост стоимости теплоснабжения и подогрева воды.

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“В 2021 году также вырастут тарифы на услуги водоснабжения (холодная вода – Ред.) в связи с подорожанием электроэнергии для водоканалов и других составляющих”, – отметила Бойко.

Консенсусное мнение экспертов – “коммуналка” в 2021 году подорожает в среднем на 30%. Так, если семья сегодня платит за отопление 1000 гривен, то вскоре придется раскошелиться на 1300 гривен. Если счет за воду (в данном случае не так важно, холодную или горячую) составляет 500 гривен, то будет 650 гривен.

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“Это пока приблизительные цифры. Но по электроэнергии можно оперировать более точными данными. Правительство с 1 января отменило льготный тариф на первые 100 киловатт-часов в месяц, который составлял 90 копеек/1 киловатт-час. Таким образом, все бытовые потребители, независимо от объема потребленной электроэнергии, будут теперь платить по тарифу 1,68 гривны/1 киловатт-час. Учитывая то, что для многих домохозяйств месячное потребление до 100 киловатт-часов вполне приемлемо, тариф для них вырос почти вдвое. Например, если еще в декабре семья заплатила за свет 45 гривен, то в январе придется выложить 84 гривны”, – пояснила Бойко.

По материалам Апостроф
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