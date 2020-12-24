0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 585 0

Платить за газ на 41% меньше: как снизить суммы в платежках

Платить за газ на 41% меньше: как снизить суммы в платежках

В Украине любой гражданин может заменить поставщика газа. В одном многоквартирном доме по закону могут работать десятки разных поставщиков, с разными тарифами и условиями.

Сколько можно сэкономить, заменив поставщика. В январе минимальный тариф на газ составляет 6,99 грн, а максимальный около 9,9 грн. Если вы пользуетесь только газовой плитой и живете в многоквартирном доме, разница будет незначительной. Если же, к примеру, вы отапливаете дом газом, экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Читайте также: Бытовым потребителям меняют поставщика газа без их ведома

К примеру, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть поменяв поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.

У кого самые низкие тарифы:

  • “Газ АП” – 6,99 грн за куб;
  • Megawatt – 7,05 грн за куб;
  • “Агросинтез Трейдинг” – 7,08 грн за куб;
  • “Энергетические ресурсы Украины” – 7,11 грн за куб;
  • “Аскания Энерджи” – 7,2 грн за куб;
  • “Нафтогаз” – 7,224 грн за куб.

Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика.

Как поменять поставщика. В Украине с 1 августа 2020-го Кабинет Министров не диктует “Нафтогазу”, по какой цене продавать газ. Каждый сам за себя: поставщики на местах (у большинства украинцев это региональные “газсбыты”) покупают голубое топливо по рыночной цене, а потом продают его простым украинцам.

На розничный рынок вышел и НАК – создал специальный дивизион, который должен привлекать простых украинцев подписывать прямые договора.

Если вы нашли лучшую цену или по какой-то причине не хотите дальше сотрудничать со своим поставщиком, за считанные дни можно изменить компанию. Газ вы будете получать тот же, но платить за него будете другой компании.

Чтобы задержать клиентов, прежние поставщики часто присылают долги задним числом (пересчитывают объем использованного голубого топлива с учетом температурного коэффициента, мол, зависимо от того, какая температура на улице и где установлен счетчик, объем может меняться).

Поменять поставщика можно буквально “в один клик”. Для этого стоит заполнить заявку на сайте своей компании.

  • Подать заявление новому поставщику в офисе или онлайн (к заявлению прикрепить копии паспорта, ИНН, документы на право собственности / пользование жильем или последнюю платежку);
  • получить подтверждение о переходе, который автоматически осуществится в течение 3-21 дня.

При этом новый поставщик сам сообщит предыдущему о желании потребителя сделать такой переход. Таким образом, действующий поставщик никак не может давить на клиента и создавать ему препятствия.

Важно, что выбирать поставщика можно не только жителям частных домов, но и квартир. Ведь поставщик заключает договор не с ОСМД, а с каждым конкретным потребителем. Да, у вас и вашего соседа могут быть разные поставщики газа и соответственно – разная цена.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.