Платить за газ на 41% меньше: как снизить суммы в платежках

В Украине любой гражданин может заменить поставщика газа. В одном многоквартирном доме по закону могут работать десятки разных поставщиков, с разными тарифами и условиями.
Сколько можно сэкономить, заменив поставщика. В январе минимальный тариф на газ составляет 6,99 грн, а максимальный около 9,9 грн. Если вы пользуетесь только газовой плитой и живете в многоквартирном доме, разница будет незначительной. Если же, к примеру, вы отапливаете дом газом, экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.
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К примеру, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть поменяв поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.
У кого самые низкие тарифы:
Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика.
Как поменять поставщика. В Украине с 1 августа 2020-го Кабинет Министров не диктует “Нафтогазу”, по какой цене продавать газ. Каждый сам за себя: поставщики на местах (у большинства украинцев это региональные “газсбыты”) покупают голубое топливо по рыночной цене, а потом продают его простым украинцам.
На розничный рынок вышел и НАК – создал специальный дивизион, который должен привлекать простых украинцев подписывать прямые договора.
Если вы нашли лучшую цену или по какой-то причине не хотите дальше сотрудничать со своим поставщиком, за считанные дни можно изменить компанию. Газ вы будете получать тот же, но платить за него будете другой компании.
Чтобы задержать клиентов, прежние поставщики часто присылают долги задним числом (пересчитывают объем использованного голубого топлива с учетом температурного коэффициента, мол, зависимо от того, какая температура на улице и где установлен счетчик, объем может меняться).
Поменять поставщика можно буквально “в один клик”. Для этого стоит заполнить заявку на сайте своей компании.
При этом новый поставщик сам сообщит предыдущему о желании потребителя сделать такой переход. Таким образом, действующий поставщик никак не может давить на клиента и создавать ему препятствия.
Важно, что выбирать поставщика можно не только жителям частных домов, но и квартир. Ведь поставщик заключает договор не с ОСМД, а с каждым конкретным потребителем. Да, у вас и вашего соседа могут быть разные поставщики газа и соответственно – разная цена.
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