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Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января

Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января

Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года и не будет предусматривать “льготных” 100 кВт-час., которые действовали до 1 января. Документ принят “во избежание стремительного роста тарифа для населения”.

“Срок действия действующего механизма ПСО истекает 1 января 2021 года, и, в случае непринятия предложенных изменений, цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,30 грн за кВт-час)”, – пояснили в Министерстве энергетики.

Сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух- и трехзонного учета электрической энергии (то есть, если установлены двух- или трехзонные счетчики).

“Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше”, – добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе. Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

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По материалам Finance.UA
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