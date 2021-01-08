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Как уменьшить платежки за газ: Кабмин разработал два варианта

Как уменьшить платежки за газ: Кабмин разработал два варианта

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК “Нафтогаз”, НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах “минус” транспортировка газа в Украину”, который предлагает Министерство энергетики”, – объяснил глава правительства.

По его словам, также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

“Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил”, – пояснил Шмыгаль.

“Второй подход, который предлагает государственная компания “Нафтогаз”, – это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает “Нафтогаз”. Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев”, – добавил он.

Шмыгаль также отметил, что по результатам совещания с ответственными ведомствами “сформировали механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа”.

НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, у которых на сегодня самые высокие тарифы на эту услугу”, – подчеркнул премьер.

Справка Finance.ua:

  • Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты готовят план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.
  • Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для “уязвимых потребителей”, а к таковым отнесено все население, на основе формулы “хаб минус”.
  • Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2020 год возросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ – на 56,3%.

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По материалам Finance.UA
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