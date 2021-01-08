Как уменьшить платежки за газ: Кабмин разработал два варианта

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК “Нафтогаз”, НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах “минус” транспортировка газа в Украину”, который предлагает Министерство энергетики”, – объяснил глава правительства.

По его словам, также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

“Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил”, – пояснил Шмыгаль.

“Второй подход, который предлагает государственная компания “Нафтогаз”, – это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает “Нафтогаз”. Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев”, – добавил он.

Шмыгаль также отметил, что по результатам совещания с ответственными ведомствами “сформировали механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа”.