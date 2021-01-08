Переход на новую формулу удешевит газ для населения на 44% - Витренко

Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для “уязвимых” потребителей уровнем “хаб минус” с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.
Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на своей странице в FACEBOOK.
“По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%”, – отметил чиновник.
Что предлагают взамен? Подконтрольная НАК “Нафтогаз Украины” компания “Укргаздобыча” будет продавать поставщикам для “уязвимых” потребителей газ по цене “хаб минус”, цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование является выгодным для добывающей компании.
Сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. Витренко отметил, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.
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Согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики – облгазсбыты – поставляют газ по средневзвешенной цене 9,6 тыс. грн (в диапазоне от 6,99 тыс. грн до 10,8 тыс. грн), газопоставляющая компания “Нафтогаза” – по 7,2 тыс. грн.
“То есть у облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля “рынка” – 89%”, – написал чиновник.
В то же время он считает, что и цена “Нафтогаза” не является рыночной ввиду отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной Витренко назвал доминирование российского “Газпрома” на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокировка экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.
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По его мнению, у “Нафтогаза” есть возможности для того, чтобы активно бороться против злоупотребления “Газпромом” своим доминирующим положением, и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, и даже инициировать новый международный арбитраж в отношении соглашения об организации транзита, подписанного в конце декабря 2019 года.
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