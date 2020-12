День финансов: исповедь коллектора и планы по "безвизу" с США

Понедельник, 21 декабря. Начнем неделю с исповеди коллектора и успехов предпринимателей.

Накопительная система всем в помощь. По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, сейчас человек, уходя на пенсию, становится бедным, но благодаря накопительной пенсионной системе произойдет “детенизация” заработков. Так, за 20-25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию.

Европейские зарплаты медикам. В Украине на медицину в госбюджете-2021 предусмотрели 163 миллиарда гривен, что является рекордным показателем. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, запланировано поэтапное повышение зарплат врачам, и к 2023 году их уровень будет сравним с европейским.

Восемь тысяч “от Президента” могут и забрать. Правда, как отметили в ГНС, только в случае выявления недостоверных сведений, предоставленных застрахованным лицом, на основании которых была выплачена единовременная материальная помощь.

Как заработать на уборке. Два года назад Елена Сирант основала клининговую компанию Triada Cleaning. За это время бизнес, который начинался с двух наемных работников и нескольких профессиональных пылесосов, вырос в компанию с годовым оборотом в 6 млн грн, в которой работают 28 человек.

В чем же секрет успеха такого рода бизнеса? Читайте по ссылке: «Чистая» прибыль, или как заработать на уборке.

“Построить Голливуд в Украине”, – Зеленский поделился своими желаниями с The New York Times. Президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме. Для начала безвиз можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями. Кроме того, Зеленский также хотел бы построить Голливуд в Украине, а также чтобы в Украине появился Диснейленд.

Тарифы нового украинского лоукостера. В конце января 2021 года запустит рейсы новый украинский лоу-кост Bees Airline. Компания будет использовать три тарифа эконом-класса. Свои полеты авиакомпания начнет с чартерных маршрутов, после чего откроет регулярные рейсы.

Экономические кризисы раз в 6 лет. Как сообщает НБУ, кризисы в Украине происходят примерно раз в шесть лет. Ранее кризисы сопровождались обвалом гривны, выводом капитала и банкротствами банков. Главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности.

Также в Нацбанке отметили, что в столице стоимость нового жилья в гривне в сентябре 2020 года была выше на 5-10%, чем год назад, на вторичном рынке, в долларе – до 5%.

🎥 На нашем YouTube-канале Finance.ua вышло эксклюзивное интервью с бывшим коллектором. Он рассказал Finance.ua о секретах этой профессии. Услышите много откровений и интересных фактов.