Зеленский хочет добиться безвизового режима с США

Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

Глава Украины уточнил, что поначалу безвиз можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.

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“Чтобы наши люди могли спокойно ездить – хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и ​​имеют совместные предприятия, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого”, – отметил президент.

Зеленский также хотел бы “построить Голливуд в Украине”, а также “чтобы в Украине появился Диснейленд”.

“Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (киноплощадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление”, – поделился он.

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