Стали известны подробности про тарифы нового украинского лоукостера

Новый украинский лоукостер Bees Airline обнародовал подробности про тарифы на перевозку.

Об этом сообщает avianews.

Так Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса:

Самый дешевый тариф Light включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и изменение билета.

Тариф Smart включает багаж 23 кг и разрешает менять дату вылета при оплате штрафа 50 евро и разницы между тарифами.

Тариф Flex включает багаж 23 кг, разрешает изменять дату перелета без оплаты штрафа и возврат авиабилета при оплате сбора 50 евро.

А стандартная норма ручной клади составляет один предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг. Также дополнительно можно будет взять сумку или ноутбук, пальто или куртку, питание для ребенка и один пакет с товарами Duty Free.

Компания будет базироваться в аэропорту “Киев” (Жуляны).

Bees Airline намерена работать в двух сегментах: чартерные перевозки и лоукост. Последние компания хочет начать на регулярной основе в апреле 2021 – это и станет полноценной датой старта перевозчика.

Первые рейсы будут чартерными и направятся в Египет. В зависимости от срока получения лицензии, полет может состояться на новогодние праздники.