Стали известны подробности про тарифы нового украинского лоукостера

Новый украинский лоукостер Bees Airline обнародовал подробности про тарифы на перевозку.
Об этом сообщает avianews.
Так Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса:
А стандартная норма ручной клади составляет один предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг. Также дополнительно можно будет взять сумку или ноутбук, пальто или куртку, питание для ребенка и один пакет с товарами Duty Free.
Компания будет базироваться в аэропорту “Киев” (Жуляны).
Bees Airline намерена работать в двух сегментах: чартерные перевозки и лоукост. Последние компания хочет начать на регулярной основе в апреле 2021 – это и станет полноценной датой старта перевозчика.
Первые рейсы будут чартерными и направятся в Египет. В зависимости от срока получения лицензии, полет может состояться на новогодние праздники.
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