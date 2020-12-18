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В Минсоцполитики объяснили, почему Украине нужен второй уровень пенсионной системы

В Минсоцполитики объяснили, почему Украине нужен второй уровень пенсионной системы

Второй уровень пенсионной системы – накопительный – необходим Украине. Благодаря ему поизойдет “детенизация” заработков и за 20-25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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“Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Что такое второй уровень? Это когда каждый работающий человек и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы, это детенизация: чем больше на моем счету будет денег, тем больше там будет доходность, накапливаются деньги, которые превращаются в ресурс, который идет в финансовые инструменты и, соответственно, идет доходность”, – отметила Лазебная.

По ее словам, “есть подсчеты, что за 20-25 лет с начала своей работы можно накопить себе на пенсию”.

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“Тогда коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате – ред.) может быть 60%. То есть 60% – это ваша пенсия, часть солидарной, часть накопительная. Сегодня у нас 29%, и будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным. Поэтому второй уровень нужен. Почему это хорошо? Это собственность человека, он будет управлять, контролировать, может переходить в другой фонд и т.д.”, – подытожила глава Минсоцполитики.

Добавим, что дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев этого года уже достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%.

По материалам УНН
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