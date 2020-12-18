Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам: будут, как в Европе

В Украине на медицину в госбюджете-2021 предусмотрели 163 миллиарда гривен, что является рекордным показателем. Также запланировано поэтапное повышение зарплат врачам, и к 2023 году их уровень будет сравним с европейским.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

Глава Кабмина рассказал, что в следующем году зарплаты работникам медицинской сферы вырастут чуть более чем на 2 тысячи.

“Для врача, который приходит из университета, заработная плата будет 9500 гривен. Для более опытного врача, высокой категории – 13 500 гривен. Это в среднем чуть более чем на 2 тысячи выше, чем в этом году”, – отметил чиновник.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что у власти есть поэтапный план роста расходов на медицину, и к 2023 году они должны составить 5% от ВВП.

“Это позволит достичь действительно уровня европейской оплаты труда для врачей, действительно европейских условий. То есть этот план имеется”, – заявил премьер.

Он также напомнил, что в бюджете предусмотрены средства на 300%-ные доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

При этом чиновник добавил, что правительство выделяет значительные бюджетные средства на медицину, но на местах возникают проблемы с их распределением.

Шмыгаль заявил о необходимости контроля со стороны как депутатов, так и представителей министерства здравоохранения.

Справка Finance.ua:

Возможность повысить заработные платы медикам до того уровня, который предлагает Министерство здравоохранения, должна появиться в 2022 году, если следующий год станет годом экономического роста.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что на медицинскую сферу в следующем году необходимо 296 млрд гривен.

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